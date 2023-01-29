Розкішна реконструкція довжиною в 15 років: який вигляд тепер має головна бібліотека Франції
Джерело:Dezeen
У Парижі завершилась 15-річна реконструкція Національної бібліотеки Франції. До головної зали можуть потрапити всі, хто не втрачає нагоди подивитися на книги в красивих інтер'єрах.
Проєктом реконструкції займалася французька студія Bruno Gaudin Architectes. Тепер бібліотека виглядає розкішно. Пропонуємо і Вам поглянути, який вона має вигляд.
Дивіться також П'ятизіркові готелі на колесах: 5 найрозкішніших потягів у світі
У Франції завершили реконструкцію Національної бібліотеки
Зведена наприкінці XIX століття архітектором Анрі Лабрустом бібліотека з величезними читальними залами, обрамленими тонкими сталевими колонами та високими декоративними арками, вважається шедевром стилю Beaux Arts.
Книгосховище французької національної бібліотеки ніколи не мало статусу пам'ятки історії, проте фахівці Bruno Gaudin Architectes, які займалися проєктом, зберегли поетику місця навіть на "складах".
Але, головне, що зацікавить мандрівника, – це відремонтований та перетворений Овальний зал, де всі, хто цікавиться, можуть побути серед фоліантів та медіаматеріалів, оцінивши досконалість нового освітлення. Можна і на коворкінг влаштуватися.
На першому поверсі східна та західна частини будівлі були з'єднані новою "скляною галереєю". Вона являє собою засклений коридор зі скляною підлогою, що веде до нового музейного приміщення та відділу монет, медалей та антикваріату.
Зі скляної галереї відкривається вид на дах і небо, з дивовижним видом на куполи залу Лабруста,
— повідомляє студія.
У внутрішніх приміщеннях були відреставровані архівні сховища, а також великі, просторі приміщення для персоналу на горищі бібліотеки. У сховищі бібліотеки – близько 22 мільйонів книг, документів та інших об'єктів.
Який вигляд тепер має головна бібліотека Франції / Фото Takuji Shimmura
Цікаво, що на час реконструкції бібліотека не закривалася для відвідувачів. Автори проєкту реконструкції у два етапи просто змінювали маршрути пересування будівлею.
Перший етап був завершений 2016 року та зосереджений на зміні конфігурації передньої частини будівлі вздовж вулиці Рішельє, а під час другого – було створено новий вхід до будівлі і ландшафтний дворик уздовж вулиці Вів'єн.