Розкішна реконструкція довжиною в 15 років: який вигляд тепер має головна бібліотека Франції

У Парижі завершилась 15-річна реконструкція Національної бібліотеки Франції. До головної зали можуть потрапити всі, хто не втрачає нагоди подивитися на книги в красивих інтер'єрах.

Проєктом реконструкції займалася французька студія Bruno Gaudin Architectes. Тепер бібліотека виглядає розкішно. Пропонуємо і Вам поглянути, який вона має вигляд.

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У Франції завершили реконструкцію Національної бібліотеки

Зведена наприкінці XIX століття архітектором Анрі Лабрустом бібліотека з величезними читальними залами, обрамленими тонкими сталевими колонами та високими декоративними арками, вважається шедевром стилю Beaux Arts.

Книгосховище французької національної бібліотеки ніколи не мало статусу пам'ятки історії, проте фахівці Bruno Gaudin Architectes, які займалися проєктом, зберегли поетику місця навіть на "складах".

Але, головне, що зацікавить мандрівника, – це відремонтований та перетворений Овальний зал, де всі, хто цікавиться, можуть побути серед фоліантів та медіаматеріалів, оцінивши досконалість нового освітлення. Можна і на коворкінг влаштуватися.

Овальний зал у бібліотеці / Фото Takuji Shimmura

На першому поверсі східна та західна частини будівлі були з'єднані новою "скляною галереєю". Вона являє собою засклений коридор зі скляною підлогою, що веде до нового музейного приміщення та відділу монет, медалей та антикваріату.