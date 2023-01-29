Проектом реконструкции занималась французская студия Bruno Gaudin Architectes. Теперь библиотека смотрится роскошно. Предлагаем и Вам посмотреть, как она выглядит.
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Во Франции завершили реконструкцию Национальной библиотеки
Построенная в конце XIX века архитектором Анри Лабрустом библиотека с огромными читальными залами, обрамленными тонкими стальными колоннами и высокими декоративными арками, считается шедевром стиля Beaux Arts.
Книгохранилище французской национальной библиотеки никогда не имело статуса памятника истории, однако занимавшиеся проектом специалисты Bruno Gaudin Architectes сохранили поэтику места даже на "складах".
Но главное, что заинтересует путешественника – это отремонтированный и преобразованный Овальный зал, где все, кто интересуется, могут побыть среди фолиантов и медиа материалов, оценив совершенство нового освещения. Можно и на коворкинг устроиться.
Овальный зал в библиотеке / Фото Takuji Shimmura
На первом этаже восточная и западная части здания были соединены новой "стеклянной галереей". Она представляет собой застекленный коридор со стеклянным полом, ведущий к новому музейному помещению и отделу монет, медалей и антиквариату.
Из стеклянной галереи открывается вид на крышу и небо, с удивительным видом на купола зала Лабруста,
– сообщает студия.
Во внутренних помещениях были отреставрированы архивные хранилища, а также большие просторные помещения для персонала на чердаке библиотеки. В хранилище библиотеки – около 22 миллионов книг, документов и других объектов.
Как выглядит теперь главная библиотека Франции / Фото Takuji Shimmura
Интересно, что во время реконструкции библиотека не закрывалась для посетителей. Авторы проекта реконструкции в два этапа просто меняли маршруты передвижения по зданию.
Первый этап был завершен в 2016 году и сосредоточен на изменении конфигурации передней части здания вдоль улицы Ришелье, а во время второго – был создан новый вход в здание и ландшафтный дворик вдоль улицы Вивьен.