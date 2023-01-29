Интересно, что во время реконструкции библиотека не закрывалась для посетителей. Авторы проекта реконструкции в два этапа просто меняли маршруты передвижения по зданию.

Первый этап был завершен в 2016 году и сосредоточен на изменении конфигурации передней части здания вдоль улицы Ришелье, а во время второго – был создан новый вход в здание и ландшафтный дворик вдоль улицы Вивьен.