Париж переповнений: у Франції змінюють правила розселення біженців з України

Чимало українців втекли від війни до Франції. Втім, Париж вже переповнений, тому країна змінює правила розселення українських біженців.

Відтепер їх розселятимуть в інших регіонах. Про це повідомив консул України у Франції Сергій Єсаулов.

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У Франції змінюють правила розселення біженців

За словами Єсаулова, насправді в регіонах набагато більше хороших можливостей для розміщення і кращі умови, ніж в Парижі. Але, попри це, люди хочуть залишатися у столиці країни. Втім, Париж вже переповнений.

Люди повинні мати на увазі, що по прибуттю їх відправлять до регіонів, де є поселення та розміщення. Дуже багато французів прийняли українців у себе. Головна проблема у тому, що багато біженців хочуть лишитися в Парижі, але там вже нема місця, тому є прохання переміщатися в регіони,

– сказав він.

Так, після прибуття українці потрапляють під контроль місцевих асоціацій, тому самим шукати житло на сайтах їм не потрібно. Цей процес вже давно автоматизовано, що дозволяє уникнути недоброчесних зловживань.

Що треба зробити українським біженцям по прибуттю

Біженці повинні звернутися до префектури департаменту за місцем перебування. В цьому відомстві нададуть дозвіл на проживання протягом 6 місяців.

Наступний крок – Бюро імміграції та інтеграції (OFII), де біженці зможуть отримати право на соціальну допомогу, медичні й освітні послуги, професійну діяльність, а також підтримку у пошуку житла.

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