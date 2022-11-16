Нагадаємо, що вчора, 15 листопада, близько 15:40 надійшло повідомлення про вибух трактора у польському селі біля українського кордону. Згодом з'явилася інформація, що вибух могло спричинити падіння російських ракет.

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Інцидент трапився у Пшеводові, що у Люблінському воєводстві. Цей населений пункт межує з Львівською та Волинською областями. Наразі достеменно невідомо, чи це були російські снаряди, чи ракета з української ППО. На цю мить лунають різні версії.

Які черги на українських пунктах пропуску в напрямку Польщі

"Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

– 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється); "Устилуг" – 55 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

– 55 легкових авто, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється); "Угринів" – 30 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

– 30 легкових авто, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації); "Рава-Руська" – 60 легкових авто, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

– 60 легкових авто, 15 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації); "Грушів" – 20 легкових авто, 13 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

– 20 легкових авто, 13 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації); "Краківець" – 60 легкових авто, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

– 60 легкових авто, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється); "Шегині" – 110 легкових авто, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

– 110 легкових авто, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках); "Смільниця" – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Тим часом віцеміністр інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі – як на виїзд, так і на в’їзд. Це стосується усіх видів транспортних засобів, у тому числі пасажирських та вантажних.

Ситуація на західному кордоні за минулу добу

За добу 15 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 53 тисячі осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали 25 тисяч осіб. 15 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта попрямувала до інших країн ЄС та Молдови,

– йдеться у повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

До України за минулу добу прибули 28 тисяч осіб, 25 тисяч з них – наші земляки, додали прикордонники.