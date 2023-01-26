Державний іспит на отримання водійських прав у Польщі стане дорожчим

Президент Польщі Анджей Дуда підписав постанову про внесення змін до Закону про дорожній рух. Поправки передбачають підвищення цін на теоретичні та практичні іспити для отримання водійських прав.

Поправки до Закону про дорожній рух змінять прейскуранти іспитів для майбутніх водіїв. Відтак, воєводські маршалки готуються змінити ставки після того, як уряд переклав цей обов’язок з Міністерства інфраструктури на органи місцевого самоврядування. Плата буде однаковою по всій Польщі.

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Водійський іспит в Польщі буде дорожчим

Хоча і новий закон дозволяє воєводським зборам визначати розмір плати за отримання водійських прав, законодавці встановили лише верхні межі, які не можна перевищувати. Відповідно до змін, теоретичний іспит не може бути дорожчим за 50 злотих, а за практичний доведеться заплатити 200 або 250 злотих, залежно від категорії.

Іспит на отримання водійських прав коштуватиме однаково, незалежно від того, в якому воєводстві його будуть складати. До слова, раніше ціна практичного та теоретичного іспитів в Польщі становила 170 злотих.