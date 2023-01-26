Поправки к Закону о дорожном движении сменят прейскуранты экзаменов для будущих водителей. Следовательно, воеводские маршалки готовятся изменить ставки после того, как правительство перевело эту обязанность из Министерства инфраструктуры на органы местного самоуправления. Плата будет одинаковой по всей Польше.

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Водительский экзамен в Польше будет дороже

Хотя и новый закон позволяет воеводскому собранию определять размер платы за получение водительских прав, законодатели установили только верхние пределы, которые нельзя превышать. Согласно изменениям, теоретический экзамен не может быть дороже 50 злотых, а за практический придется заплатить 200 или 250 злотых в зависимости от категории.

Экзамен на получение водительских прав будет стоить одинаково, независимо от того, в каком воеводстве его будут сдавать. К слову, ранее цена практического и теоретического экзаменов в Польше составляла 170 злотых.