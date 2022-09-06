Так, загалом у Варшаві зараз працює 49 пунктів дистанційної освіти, в яких налічується майже 700 навчальних місць. Одну із перших таких локацій відкрили в Палаці культури і науки. А найбільший пункт розташований на вулиці Товаровій. Про це розповіла віцепрезидентка Варшави Рената Казновська.

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Багато сімей обрали Варшаву своїм місцем проживання, і ми знаємо, що ні Варшава, ні будь-яке інше місто світу не зможе прийняти всіх охочих студентів. Ми також усвідомлюємо, що не кожен учень матиме сприятливі умови для дистанційного навчання в українській школі. Через те, що немає ні ноутбука, ні інтернету. І для таких студентів ми готуємо відповідні пункти,

– сказала Рената Казновська.

Деякі пункти дистанційного навчання розташовані в читальних залах, бібліотеках та культурних центрах. Перелік усіх локацій, де українці можуть навчатися віддалено, доступний на сайті варшавської мерії.