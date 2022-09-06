Так, в Варшаве сейчас работает 49 пунктов дистанционного образования, в которых насчитывается почти 700 учебных мест . Одну из первых таких локаций открыли во Дворце культуры и науки. А самый большой пункт расположен на улице Товаровой. Об этом рассказала вице-президент Варшавы Рената Казновская.

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Многие семьи избрали Варшаву своим местом жительства, и мы знаем, что ни Варшава, ни любой другой город мира не сможет принять всех желающих студентов. Мы также отдаем себе отчет в том, что не каждый ученик будет иметь благоприятные условия для дистанционного обучения в украинской школе. Из-за того, что нет ни ноутбука, ни интернета. И для таких студентов мы готовим соответствующие пункты,

– сказала Рената Казновская.