Вже за місяць у Варшаві розпочне роботу українська школа для дітей. Навчання буде доступним для учнів всіх класів – з 1 по 11.

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Детальніше про українську школу у Варшаві

Навчальний заклад займе цілий поверх в одному з офісів на вулиці Postępu. Його площа становить 1,2 тисячі квадратних метрів. Приміщення безплатно надала компанія Immofinanz, якій належить офісна будівля. Над адаптацією простору працюють архітектори студії XYstudio. Будівельні компанії також допоможуть надати матеріали та підрядників й обладнати школу.

Столична школа зможе прийняти близько 170 учнів. Охочі потрапити до резервного списку можуть надіслати заявку на поштову адресу otwieramyszkoly@gmail.com.

Звертаємо увагу, що зараз ситуація у школах Варшави непроста: місць критично бракує. Кількість школярів з України, які почали вчитися у Варшаві, вже становить понад 10 тисяч осіб. При цьому більшість дітей приєдналися до польських класів без належної підготовки. А всього у столиці перебуває, за словами мера Рафала Тшасковського, понад 90 тисяч дітей з України.

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