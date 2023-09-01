Почула його голос через систему сповіщення: романтичне освідчення в аеропорту Окленда

Пара тривалий час мала стосунки на відстані. Тому Чхабра, який живе у Новій Зеландії, вирішив зробити пропозицію своїй дівчині Шуклі, яка прилетіла до нього з Австралії, прямо в аеропорту.

На підготовку до освідчення Чхабра витратив понад місяць. Спершу він подумав організувати своїй дівчині справжній танцювальний перформанс, як у її улюблених індійських фільмах. Але згодом вигадав інший план.

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Підготовка тривала місяць

Аеропорти зіграли велику роль у стосунках пари. Вони зустрічалися на відстані, тому постійно літали один до одного. Саме тому Чхабра вирішив: пропозицію має зробити саме тут. За місяць до задуманого освідчення він почав розробляти план разом із персоналом аеропорту.

Дуже важливо було, щоб до аеропорту Окленда в день освідчення вчасно пропустили родичів пари. Тому закоханому чоловіку довелось серйозно домовлятися про заходи безпеки. Але персонал та топ-менеджмент летовища Окленда розчулила ця ідея і вони взялися допомагати Чхабрі.

Керівник аеропорту допоміг організувати логістику, привезти торт та квіти, а головне – обидві дуже схвильовані родини. Також покликали професійну знімальну групу, яка зафіксувала ці унікальні кадри.

Чхабра хотів записати пропозицію для своєї коханої Шукли через систему оголошень в аеропорту. І йому це вдалося, щоправда, лише з восьмої спроби, адже чоловік дуже хвилювався.

Все пішло не так

Освідчення, яке планували цілий місяць, ледь не провалилося, коли рейс Шукли затримали та загубили її багаж. Дівчина планувала повернутися до стійки авіакомпанії, розбиратися з тим, де поділась її валіза і як її знайти. Але родичам Шукли таки вдалося переконати її просто вийти в зал прильоту…

Момент освідчення / Фото Auckland Airport

І вона це зробила. А там її коханий, який стояв на одному коліні з каблучкою, та їхні друзі й рідні, які тримали в руках плакати з головним питанням: "‎Ти вийдеш за мене?"‎ В цей момент служба сповіщення аеропорту ввімкнула запис голосу Чхабри із освідченням. І вона сказала "‎Так".

Тепер щаслива пара планує одружитися в Індії.