Купання поряд з фламінго здорожчає: на популярному острові запровадили туристичний податок

Відвідати острів Аруба, де мешкають рожеві фламінго, стало дорожче. Все через новий збір за стійкість, який мандрівникам доведеться сплачувати після прибуття.

На острові Аруба запровадили ще один податок для туристів

За даними Управління туризму Аруби, новий збір коштує 20 доларів і стягується, коли мандрівники прибувають літаком. Плата за сталість потім буде використана для модернізації наявних очисних споруд та інфраструктури та будівництва більшої в майбутньому.

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Ця плата підтримає низку проєктів, спрямованих на посилення та покращення зусиль щодо сталого розвитку на острові,

— написало Управління туризму Аруби.

Розмір нового збору – 20 доларів. Його збиратимуть щорічно під час подорожі літаком. Якщо мандрівники вирішать повернутися вдруге за рік на острів, їх буде звільнено від збору. Місцеві жителі та діти до 8 років теж можуть не сплачувати податок.

Сплатити збір можна буде карткою. Але перед цим потрібно ще зареєструватися онлайн.

Крім того, на острові діє запроваджений раніше туристичний збір у розмірі 3 долари.

Аруба не єдина, хто стягує з туристів плату

Цього року Амстердам збільшив міський туристичний податок для мандрівників, які зупиняються на ночівлю або відвідують круїзні лайнери, Париж підвищив податки на готелі та інші види розміщення, а Ісландія оприлюднила плани додати новий податок для туристів, щоб підтримати кліматичні цілі та цілі країни.

Інші міста стягували плату з мандрівників, щоб запобігти надмірному туризму, включно з Венецією, яка запровадила плату за одноденних мандрівників.