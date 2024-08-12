Незвідана перлина Греції: один з островів країни зовсім скоро стане альтернативою Санторіні

У Греції з 1 000 островів 227 є населеними, проте туристичний інтерес до них суттєво різниться. Хоча Санторіні та Міконос вже давно домінують у центрі уваги мандрівників, є багато інших островів, які також заслуговують уваги.

Так, серед "незвіданих перлин" Греції варто звернути увагу на острів Донуса. Зараз на острові проживає трохи більше ніж 200 осіб.

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Острів Донус складе конкуренцію Санторіні та Міконосу

Згідно з останнім переписом населення, проведеним у 2021 році, на найсхіднішому острові Малих Кікладів проживає лише 213 мешканців. Розташований за 10 миль на схід від більш відомого острова Наксос, цей маленький острів залишається маловідомою перлиною Егейського моря.

У головному населеному пункті острова Ставрос більшість населення проживає серед мальовничого скупчення білих будинків. Поселення має дивовижну церкву з видом на порт, що додає йому мальовничого шарму. Мешканці та гості міста можуть насолоджуватися різноманітними місцевими зручностями, включаючи численні таверни, пекарні та магазини.

Попри те, що цей острів відвідує менше туристів, ніж більш відомі острови, як-от Міконос і Санторіні, Донуса, як і раніше, готова прийняти туристів, пропонуючи оренду житла та інші туристичні об'єкти.

Що пропонує острів?

Туристи, які приїжджають на Донусу, отримують можливість зануритися в місцеві традиції, адже в теплі місяці тут проходить кілька фестивалів. Серед них – Фестиваль корчмарів 27 липня та свято Агія Софія 19 вересня.



Донус чудова альтернатива Санторіні / Фото Wikimedia

На Донусі, одному з мальовничих островів Греції, розташовано кілька чудових пляжів, в тому числі один, який зручно розташований неподалік від міста Ставрос. Цей пляж характеризується дрібним піском і пропонує вільний доступ до води. Крім того, відвідувачі можуть насолоджуватися тінню, яку дають кілька дерев тамариску, що ростуть уздовж берега гавані, а також захисна стіна, розташована в південно-східній частині пляжу.

Інший популярний пляж на острові – Кедрос, розташований за пів години ходьби від Ставроса. Його називають найкращим пляжем на острові з бірюзово-блакитною водою.

Мандрівники на Донусі можуть зануритися в чарівний шарм острова з його химерними селами, майже не зачепленими часом. Також відвідувачі можуть відкрити для себе приголомшливі природні пам'ятки, серед яких мис Аспрос Кавос на північно-західному краю острова та Спілія Тічу, чудова морська печера, розташована на північно-східній стороні острова.

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