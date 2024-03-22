Останній притулок Наполеона: найвіддаленіший острів у світі нарешті чекає відвідувачів

Острів Святої Єлени – одне з найзагадковіших місць планети. Саме тут провів останні роки Наполеон I Бонапарт.

Острів Святої Єлени розташований у Південній Атлантиці. Він належить до території Великої Британії. Станом на 2024 рік на острові проживають понад 4 тисячі людей.

Зверніть увагу Туристи бояться залишатися: чому популярні острови впускають людей лише на 6 годин

Острів стане доступним для туристів

Упродовж десятиліть острів Святої Єлени був справжньою "бажанкою" для туристів. Водночас добирання туди було справжнім квестом. До 2017 року, щоб потрапити на острів, доводилося упродовж 5 діб добиратися на човні. Тоді мало хто наважувався подолати таку дорогу.

Водночас тепер завдяки щотижневим комерційним рейсам уряд сподівається подолати туристичну кризу. Упродовж 2023 року острів Святої Єлени відвідали близько 2100 туристів. Це – вже позитивний показник.

Очікують, що острів Святої Єлени привабить певний тип туристів.

Це люди з реальним бажанням подорожувати та навчатися, а не просто поїхати кудись, щоб трохи позасмагати та смачно поїсти,

– кажуть на острові.

Мандрівники мають бути морально готовими опинитися на відстані 2 тисячі кілометрів від материка. Погода на острові може бути непередбаченою, запаси іноді закінчуються, а інтернет – зникає.