Острів Лансароте має намір обмежити кількість британських туристів

Понад 50% відвідувачів острова наразі приїжджають зі Сполученого Королівства. Деякі з цих туристів мають репутацію хуліганів. Тому острів планує орієнтувати маркетинг на інші європейські країни.

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Головна мета – "зменшити залежність від британського ринку". Влада хоче бачити більше приїжджих із Франції, Італії, Нідерландів та інших країн.

Ми ще раз підкреслюємо нашу тверду прихильність до сталого розвитку та досконалості, а це також означає прагнення приймати менше туристів, витрачаючи більше в місці призначення, щоб вони приносили більше прибутку в економіку в цілому,

– йдеться на сайті місцевої влади.

При цьому місцева опозиційна партія засудила план, який, як вони стверджують, підніме ціни для місцевих жителів і знищить місцеву економіку.

Як острів планує запобігти овертуризму

План має чіткий намір – скорочення кількості британських відпочивальників. Однак влада не розповіла подробиць про те, як це буде досягнуто.

Поки немає деталей офіційного "ліміту", але вебсайт ради вказує на те, що туристичні органи незабаром почнуть націлювати маркетинг на інші європейські країни.

Зауважимо, Лансароте не перший іспанський острів, який вирішив запровадити ліміти для туристів. Минулого місяця схожий план анонсував уряд Балеарських островів – архіпелагу, до якого входять Майорка, Менорка та Ібіца.