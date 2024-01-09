Справжній готель у центрі аеропорту: який вигляд він має – розкішні фото

У столиці Катару Досі туристам пропонують послугу, яку рідко можна побачити навіть у великих аеропортах. Як правило, летовища не пропонують готельних номерів, а лише невеликі капсули для сну.

Однак, аеропорт Хамад побудував повноцінний готель, який доступний транзитним пасажирам. Готель називається Oryx Airport Hotel і розташований прямо в центральній частині термінала. Який вигляд він має – дивіться далі!

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Аеропорт Хамад оснастили готелем

Oryx Airport Hotel пропонує сім типів номерів – від стандартного двомісного з одним великим ліжком до президентських апартаментів площею 132 метри, розміри яких можна порівняти з великою квартирою.

У своїй рекламі готель позиціює себе як "оазис спокою", "чудове місце для відпочинку" та "гостинність рівня 5 зірок".

Вітальня в номері готелю в аеропорту Хамад у Досі / Фото avianews.com

Тарифи на проживання в готелі в аеропорту Дохи не можна назвати бюджетними – їх можна порівняти з ціною перельоту в один бік на далеку відстань.

При бронюванні заздалегідь стандартний двомісний номер коштуватиме 1 125 катарських ріалів (310 доларів) за добу, а проживання в президентських апартаментах коштуватиме 2 000 катарських ріалів (550 доларів).

Спальна кімната в номері готелю в аеропорту Хамад у Досі / Фото avianews.com

Крім проживання в номері пакет включає відвідування центру здоров'я та фітнесу зі спортивними тренажерами та басейном.

Oryx Airport Hotel застосовує стандартну готельну добу, коли заїзд можливий після 14:00, а виїзд необхідно здійснити до 12:00 наступного дня.

Ванна кімната в номері готелю в аеропорту Хамад в Досі / Фото avianews.com

До слова, щоб потрапити в готель під час пересадки, пасажирам не потрібно проходити паспортний контроль чи митницю – усі номери розміщені у транзитній зоні.

Басейн в Oryx Airport Hotel в аеропорту Хамад в Досі / Фото David McKelvey

Сім'я пропустила відпустку через 1 сантиметр розриву у паспорті

19-річний Джейк Бертон був в очікуванні свого першого польоту, який мав відбутися 28 грудня. Сім'я планувала зустріти Новий рік не в Англії, а в Іспанії. Втім, ірландський лоукостер Ryanair та паспорт юнака змінили всі плани на відпустку.

Все через 1-сантиметровий розрив у паспорті Джейка. Працівник Ryanair сказав, що паспорт пошкоджений, і пасажир не зможе пройти на борт. Деталі історії – читайте за посиланням!