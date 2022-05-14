Оренда житла у Варшаві: який середній цінник на винайм квартири

У Варшаві помітили різке здорожчання квартир, які здають під оренду. Яка зараз ситуація на ринку нерухомості у польській столиці – читайте у нашому матеріалі.

Так, фахівці з сайту Otodom повідомили, що на початку квітня середня ціна за орендоване помешкання становила 6,2 тисячі злотих. Це рекордний показник.

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Уже зараз середня вартість знизилася до 5,5 тисячі злотих, однак і ця цифра на тамтешньому ринку нерухомості вважається завищеною. Для порівняння, до 24 лютого середнє значення трималося на рівні 4,5 тисячі злотих.

При цьому дещо змінилася пропозиція для орендарів. Помітно зменшилася кількість оголошень про оренду великих квартир (площею понад 80 "квадратів"), натомість власники більше стали пропонувати винайняти менше помешкання – площею 20 – 80 квадратних метрів.

Якщо порівняти середню ціну за квадратний метр з ціновим піком 1 квітня, то можна помітити, що зараз вона підвищилася тільки для невеликих квартир. У випадку житла площею понад 40 квадратних метрів середня ціна нижча, що може впливати на її повільніше зниження,

– йдеться у звіті Otodom.