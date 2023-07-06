Ціни поки не ростуть: скільки коштує оренда квартир у Польщі
Джерело:Visit Ukraine
Ринок нерухомості в Польщі у 2022 році відзначився стрибком цін через значний попит з боку українських біженців. Але вже до кінця минулого року оренда стала дешевшати.
Ринок нерухомості динамічний, тож кількість пропозицій і ціни постійно змінюються. Скільки коштує оренда житла в Польщі та які зміни нещодавно сталися на ринку нерухомості – далі у матеріалі!
Читайте також У Польщі зросла мінімальна зарплата: скільки тепер можуть заробляти українці
Що відбувається з нерухомістю в Польщі?
Останнім часом ріст цін на ринку нерухомості призупинився. Це пов'язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Оскільки пропозицій оренди дуже багато, власники змушені знижувати вартість, аби знайти орендарів. Проте оновлені ціни не надто втішають орендарів, адже у 2022 році ціни зросли до 25% – а це відчутна різниця для поляків.
Цікаво, що українці настільки оживили ринок нерухомості в країні, що поляки купували квартири, щоб потім їх здавати в оренду.
Додамо, що влітку попит на житло падає, а восени навпаки зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуваний ріст цін повинен відбутись у вересні – жовтні, коли молодь повертатиметься до навчання після канікул.
Яка вартість квартир у Польщі 2023 року
За рік середня вартість оренди житла у великих містах Польщі зросла на 600 злотих – із 2242 злотих до 2869 злотих. Найбільший стрибок цін відбувся у Кракові (31%), на 22% зросла оренда у Вроцлаві, Познані та Варшаві.
Яка вартість квартир у Польщі / Фото UnSplash
Ціни на оренду квартир площею 40 – 60 квадратних метрів у 2023 році в містах Польщі такі:
- Варшава: у 2022 році вартість складала 4033 злотих, у 2023 році – 4923 злотих;
- Гданськ: у 2022 – 2442 злотих, у 2023 році – 3170 злотих;
- Краків: у 2022 році – 2338 злотих, у 2023 році – 3182 злотих;
- Лодзь: у 2022 році – 1796 злотих, у 2023 році – 2388 злотих;
- Люблін: у 2022 році – 1951 злотих, у 2023 році – 2465 злотих;
- Познань: у 2022 році – 1932 злотих, у 2023 році – 2492 злотих;
- Вроцлав: у 2022 році – 2503 злотих, у 2023 році – 3280 злотих.