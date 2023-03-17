У Польщі можуть ввести оплачувану відпустку за доглядом за домашніми тваринами

У Польщі збирають підписи під громадянським законопроєктом про надання оплачуваних вихідних для догляду за хворими домашніми тваринами.

Ідея ввести до Трудового кодексу додаткові оплачувані відпустки для догляду за чотирилапими виникла у фонду "Центавр". Як пояснюють представники організації, багато власників домашніх тварин змушені залишатися вдома, якщо їхні улюбленці захворіють і потребують постійної присутності людини.

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Для чого потрібні такі лікарняні

У результаті працівники змушені використовувати для цього щорічну відпустку або втрачають право на оплату праці. Законопроєкт, за який бореться фонд, покликаний це змінити. Для початку законодавчого процесу потрібно 100 тисяч підписів. Наразі з початку збору підписів, тобто приблизно за три місяці, їх уже понад 26 тисяч.

Хвора собака, кіт чи інша домашня тварина потребує не лише витрат на лікування, а й догляду. У багатьох випадках господареві потрібно терміново йти до ветеринара, а не після роботи, і тоді не можна залишати тварину вдома саму.

Домашні тварини хворіють так само несподівано, як і люди. І коли це трапляється, їм потрібна негайна медична допомога. Це часто означає відвезти їх до ветеринара для невідкладної допомоги. У результаті працівники повинні вибирати між доглядом за хворим домашньої тварини або йти на роботу і потенційно втратити роботу,

– розповіли ініціатори петиції.

Перша подібна ініціатива в Європі

Відпустка надаватиметься на тих самих умовах, що й листок непрацездатності, з тією різницею, що документ, який підтверджуватиме право на збереження заробітної плати, видасть лікар ветеринарної медицини. Її тривалість становитиме максимум 7 днів на рік, а розмір винагороди – 70 відсотків від окладу.

Якщо закон приймуть, то Польща стане першою країною в Європі, яка запровадить такі лікарняні. Однак, не всі роботодавці підтримують цю ідею, а також існують припущення про можливі зловживання. До того ж для розгляду цього нововведення потрібно зібрати ще майже 75 тисяч підписів.