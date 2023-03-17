Идея ввести в Трудовой кодекс дополнительные оплачиваемые отпуска по уходу за четырехлапыми возникла у фонда "Центавр". Как объясняют представители организации, многие владельцы домашних животных вынуждены оставаться дома, если их любимцы заболеют и нуждаются в постоянном присутствии человека.

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Для чего нужны такие больничные

В результате работники вынуждены использовать для этого ежегодный отпуск или теряют право на оплату труда. Законопроект, за который борется фонд, призван изменить это. Для начала законодательного процесса требуется 100 тысяч подписей. Сейчас с начала сбора подписей, то есть примерно за три месяца, их уже более 26 тысяч.

Больная собака, кот или другое домашнее животное требует не только расходов на лечение, но и ухода. Во многих случаях хозяину нужно срочно идти к ветеринару, а не после работы, и тогда нельзя оставлять животное дома самое.

Домашние животные болеют так же внезапно, как и люди. И когда это случается, им нужна немедленная медицинская помощь. Это часто означает отвезти их к ветеринару для неотложной помощи. В результате работники должны выбирать между уходом за больным домашнего животного или идти на работу и потенциально потерять работу.

– рассказали инициаторы петиции.

Первая подобная инициатива в Европе

Отпуск будет предоставляться на тех же условиях, что и лист нетрудоспособности, с той разницей, что документ, подтверждающий право на сохранение заработной платы, выдаст врач ветеринарной медицины. Ее продолжительность составит максимум 7 дней в году, а размер вознаграждения – 70 процентов от оклада.

Если закон примут, Польша станет первой страной в Европе, которая введет такие больничные. Однако не все работодатели поддерживают эту идею, а также есть предположения о возможных злоупотреблениях. К тому же для рассмотрения этого нововведения нужно собрать еще около 75 тысяч подписей.