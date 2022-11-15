Як та чим гріються іспанці без центрального опалення взимку

Далеко не всюди у Європі в будинках є центральне опалення. Але навіть у відносно теплих країнах буває доволі холодно взимку, а погіршують умови сильні вітри та вологість. Відтак, квартири швидко остигають.

Наприклад, на Піренейському півострові, який відомий своїм теплим і м'яким кліматом, буває холодна та волога погода. Найхолодніші місяці – січень та грудень. Взимку на узбережжі вітри продувають до кісток, а в горах температура опускається нижче нуля і випадає сніг.

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Відтак, у різних частинах Європи для обігріву помешкання використовують різні способи. А щоб заощадити, люди часто просто одягаються тепліше і вкриваються теплими ковдрами.

Що ж стосується Іспанії, то тут також майже немає центрального опалення. У сонячну погоду на вулиці часом тепліше, ніж у будинках. Річ у тому, що іспанці економлять на опаленні, позаяк електроенергія в країні не дешева.

Чим обігрівають квартири в Іспанії

Кондиціонер. Через теплий клімат в багатьох квартирах встановлені кондиціонери. Взимку їх вмикають на обігрів. Але іспанці намагаються заощаджувати, тож вмикають його лише за крайньої потреби.

Через теплий клімат в багатьох квартирах встановлені кондиціонери. Взимку їх вмикають на обігрів. Але іспанці намагаються заощаджувати, тож вмикають його лише за крайньої потреби. Газ. Є або газові котли, або можна придбати окремо газовий балон і до нього спеціальний пристрій, який обігріває помешкання локально.

Є або газові котли, або можна придбати окремо газовий балон і до нього спеціальний пристрій, який обігріває помешкання локально. Електричні обігрівачі будь-якого формату.

будь-якого формату. Утеплення одягом. Зазвичай іспанці просто одягаються тепліше, користуються пледами та утепленим домашнім взуттям.

Без опалення температура в іспанських будинках взимку становить в середньому 12 – 15 градусів.