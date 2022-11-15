Например, на Пиренейском полуострове, известном своим теплым и мягким климатом, бывает холодная и влажная погода. Самые холодные месяцы – январь и декабрь. Зимой на побережье ветры продуваются до костей, а в горах температура опускается ниже нуля и выпадает снег.
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Следовательно, в разных частях Европы для обогрева жилья используют разные способы. А чтобы сэкономить, люди часто просто одеваются теплее и укрываются теплыми одеялами.
Что касается Испании, то здесь также почти нет центрального отопления. В солнечную погоду на улице иногда теплее, чем в домах. Дело в том, что испанцы экономят на отоплении, поскольку электроэнергия в стране не дешевая.
Чем обогревают квартиры в Испании
- Кондиционер. Из-за теплого климата во многих квартирах установлены кондиционеры. Зимой их включают на обогрев. Но испанцы пытаются экономить, так что включают его только при крайней необходимости.
- Газ. Есть либо газовые котлы, либо можно приобрести отдельно газовый баллон и к нему специальное устройство, обогревающее помещения локально.
- Электрические обогреватели любого формата.
- Утепление одеждой. Обычно испанцы просто одеваются теплее, пользуются пледами и утепленной домашней обувью.
Без отопления температура в испанских домах зимой составляет в среднем 12 – 15 градусов.