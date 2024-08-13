Так, британський сайт Online Mortgage Advisor назвав найкрасивіші міста у світі. Це визначили за кількістю будівель, які дотримуються саме золотого перетину. Що таке "Божественна пропорція" і хто потрапив у список лідерів – далі у матеріалі!

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Що таке золотий перетин?

Золотий переріз, або як його ще називають "Божественну пропорцію", відображає набір пропорцій, які цікавили і вивчали математики протягом тисячоліть. Можна знайти багато прикладів золотого перерізу в природі, наприклад, у вимірюваннях людського тіла, у квітах і навіть у ДНК.

Багато художників за останні кілька століть включили золотий переріз у свої роботи, вважаючи це золотим стандартом природної естетичної досконалості.

Процес дослідження

Для рейтингу міст, створеного Online Mortgage Advisor, дослідники просканували Google Street View, щоб знайти фронтальні фотографії сотень вулиць та понад 2400 будівель в історичних містах по всьому світу. Потім нанесли крапки на кути кожної будівлі, щоб розрахувати "частку найдовшої і найкоротшої довжини її розмірів".

Тоді ці пропорції порівнювали із золотим перетином (1:1,618), щоб побачити, наскільки добре вони збігаються.



Так вимірювали красу будівель / Скриншот з сайту Online Mortgage Advisor

10 найкрасивіших міст у світі за "золотим перетином"

Згідно з результатами рейтингу, на першому місці – Венеція. Там 83,3% будівель збудовано за золотим перерізом.

Тоді як десятка лідерів виглядає так:

Венеція; Рим – 82,0%; Барселона – 81,9%; Прага – 78,7%; Нью-Йорк – 77,7%; Афіни – 77,5%; Будапешт – 75,9%; ​​Відень – 75,8%; ​​Бордо – 75,3%; Мілан – 75,1%.

Зазначається, що оцінка краси це середній відсоток відповідності будівель міста золотому перетину. Чим вищий показник, тим ближче в середньому будівлі міста до золотого перетину. Для кожного міста було проаналізовано вибірку фасадних фотографій випадкових будівель шляхом нанесення кутів і порівняння довжини кожної будівлі.