Поїздка коштуватиме 200 євро. Доступна опція буде для чотирьох осіб. Такі трипи почнуть пропонувати у додатку з 1 червня. Доступні вони будуть щоп'ятниці та суботи з 7 червня по 17 серпня.

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У Парижі Uber пропонує дегустацію вина та прогулянку на човні

Мандрівників, які забронювали подорож, зустрінуть в автомобілі Tesla з лого Uber Bubbles. Їх відвезуть на обід до ресторану Perrier-Jouët Cellier Belle Epoque у місті Еперне. Там вони зможуть скуштувати краби, бене з каррі, салат "Цезар" зі смаженою куркою та інші страви. Також можна буде продегустувати три кюве.



Uber пропонує гостям Парижа дегустацію вина / Фото Uber

Після гості вирушать до Maison G.H. Mumm у Реймсі, де відвідають винний льох та спробують Cordon Rouge перед поверненням до Парижа.

Цього літа в Парижі очікується понад 15 мільйонів відвідувачів, тому ми хотіли організувати безперебійну одноденну поїздку з Парижа, щоб втекти від божевілля та насолодитися одним із найвідоміших регіонів Франції. Завдяки Uber Bubbles ми надаємо вам під рукою серце регіону шампанського у Франції,

– каже Лорелін Серієйс, генеральний менеджер Uber France.

Забронювати поїздку можна не пізніше як за добу. Для резервації у сервісі потрібно вибрати іконку Uber Bubbles у додатку компанії.

Uber запропонує ще одну послугу

Для огляду визначних пам'яток Парижа, до речі, Uber запропонує ще одну послугу – безплатні годинні тури по Сені повністю електричному човні. Цей досвід компанія називає Uber Cruise. Тури човном – перші для компанії в Парижі.



Компанія пропонує нові послуги Uber Bubbles / Фото Uber

Очікується, що вони стануть доступними з середини липня. Нові враження починаються саме тоді, коли очікується, що мандрівники масово з'їдуться до Парижа на літні Олімпійські ігри. Церемонія відкриття стартує 26 липня.