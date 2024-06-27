Шольц закликав передати більше грошей країнам, які приймають українських біженців

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна готова приймати надалі українських біженців. Він закликав виділити більше фінансування для тих країн, які прихистили найбільшу кількість українців.

Про це Шольц заявив напередодні Євроради, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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За його словами, Німеччина, Польща, Чехія та "ще кілька країн" стали найбільшими донорами з надання тимчасового прихистку для українців. Він вважає, що ті країни, які надають менше допомоги, мають розділити фінансовий тягар. Лідер Німеччини разом із польськими та чеськими колегами вже написав листа до президентки Єврокомісії

Саме тому я, разом з моїми колегами, вважаю, що зараз настав час приймати рішення, які означають, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування засобів до існування, професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль,

– заявив Шольц.

Для українців у ЄС ухвалили важливе рішення

Рада ЄС вирішила продовжити тимчасовий захист для українців, які знайшли прихисток на території ЄС. Тепер біженці можуть легально перебувати на території обраних країн до 4 березня 2026 року. Так тимчасовий захист для українців триватиме щонайменше 4 роки. Його запровадили ще навесні 2022 року. З того часу на територію ЄС виїхали понад 4 мільйони українців.