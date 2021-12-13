"Океан Ельзи" виступлять у Польщі: де саме і коли
Джерело:Yavp.pl
В рамках світового туру 2022 – 2023 років легендарний український рок-гурт "Океан Ельзи" дасть концерт у Варшаві. Виступ відбудеться на підтримку нового альбому.
Назву альбому музиканти поки що не розголошують. Відомо, що над ним гурт працює протягом останнього року.
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Детальніше про концерт українського гурту в Польщі
Вже 27 квітня 2022 року "Океан Ельзи" розважатимуть публіку на арені найбільшого закритого майданчика польської столиці COS Torwar. У локації є все для комфорту відвідувачів: бари, гардероби та місця для паління на свіжому повітрі. Виступ зірок почнеться о 18:00.
Крім нових пісень, "Океан Ельзи" заспівають для фанатів свої найвідоміші хіти, які стали улюбленими композиціями для багатьох.
Квитки почнуть продавати 15 грудня цього року о 13:00 за польським часом. Перші коштуватимуть від 149 злотих. Чим менше часу залишатиметься до виступу, тим дорожчими ставатимуть вхідні квитки.
"Океан Ельзи" в квітні дадуть концерт у Варшаві / Зображення vpiska.pl
Про "Океан Ельзи"
- "Океан Ельзи" – це український рок-гурт, створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Його неодноразово називали найкращим рок-гуртом та найкращим концертним гуртом пострадянських країн та Східної Європи.
- Лідером та вокалістом гурту є Святослав Вакарчук. Інші учасник: Денис Глінін (ударні), Денис Дудко (бас-гітара), Милош Єлич (клавішні), Владімір Опсеніца (гітара).
- Цікаво, що у цьому році Святослав Вакарчук повернувся в крісло тренера "Голосу країни".