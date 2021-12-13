"Океан Ельзи" виступлять у Польщі: де саме і коли

В рамках світового туру 2022 – 2023 років легендарний український рок-гурт "Океан Ельзи" дасть концерт у Варшаві. Виступ відбудеться на підтримку нового альбому.

Назву альбому музиканти поки що не розголошують. Відомо, що над ним гурт працює протягом останнього року.

Цікаво У Варшаві відбувся фестиваль українського кіно: яскраві фото та відео з місця події

Детальніше про концерт українського гурту в Польщі

Вже 27 квітня 2022 року "Океан Ельзи" розважатимуть публіку на арені найбільшого закритого майданчика польської столиці COS Torwar. У локації є все для комфорту відвідувачів: бари, гардероби та місця для паління на свіжому повітрі. Виступ зірок почнеться о 18:00.

Крім нових пісень, "Океан Ельзи" заспівають для фанатів свої найвідоміші хіти, які стали улюбленими композиціями для багатьох.

Квитки почнуть продавати 15 грудня цього року о 13:00 за польським часом. Перші коштуватимуть від 149 злотих. Чим менше часу залишатиметься до виступу, тим дорожчими ставатимуть вхідні квитки.

"Океан Ельзи" в квітні дадуть концерт у Варшаві / Зображення vpiska.pl

Про "Океан Ельзи"