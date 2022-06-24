В одному із польських міст створили Центр освіти та розвитку для біженців з України

У Польщі знайшли тимчасовий прихисток мільйони українців. Щоб підтримати їх та допомогти адаптуватися у Варшаві створили Центр освіти та розвитку.

У Варшаві створили Центр освіти та розвитку для біженців з України

Центр розпочав свою роботу 15 червня. Туди запрошують на розвиваючі заняття та консультації дорослих та дітей віком від 5 років. Всі послуги є безкоштовними.

Читайте також Скільки українців отримали статус захисту в Європі від 24 лютого

В центрі працюють фахівці різних напрямків: психологи, психотерапевти, логопеди, дефектологи та педагоги. Кожен із відвідувачів зможе отримати необхідну допомогу.

Напрямки роботи центра:

Дитячо-юнацький клуб – соціальна та освітня підтримка для дітей з України (майстер-класи, ігри та розвиваючі заняття для дітей дошкільного віку). Школярів та підлітків запрошують у талант-клуб;

Психолого-педагогічна підтримка – консультації для дітей, їх батьків, опікунів та вихователів з України (терапевтичні майстер-класи, арт-терапія, розвиваючі заняття, зустрічі з психологом – індивідуальні та групові);

Тренінги для польських та українських вчителів – проведення майстер-класів для вчителів;

Комп'ютерний кабінет;

Волонтерський центр;

Крім того, найближчим часом запрацюють курси польської мови.

Графік роботи та контакти

Центр освіти та розвитку розташований у Варшаві за адресою: Towarowa,25A, на 2 поверсі офісної будівлі.

Відвідати центр можна з з 09:00 до 17:00 у понеділок – п'ятницю, а також з 09:00 до 16:00 у суботу.

Зверніть увагу – скільки ще займе часу вступ України до Євросоюзу: дивіться відео