В Варшаве создали Центр образования и развития для беженцев из Украины

Центр начал свою работу 15 июня. Туда приглашают на развивающие занятия и консультации взрослых и детей от 5 лет. Все услуги бесплатны.

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В центре работают специалисты разных направлений: психологи, психотерапевты, логопеды, дефектологи и педагоги. Каждый посетитель сможет получить необходимую помощь.

Направления работы центра:

Детско-юношеский клуб – социальная и образовательная поддержка для детей из Украины (мастер-классы, игры и развивающие занятия для детей дошкольного возраста). Школьников и подростков приглашают в талант-клуб;

Психолого-педагогическая поддержка – консультации для детей, их родителей, опекунов и воспитателей из Украины (терапевтические мастер-классы, арт-терапия, развивающие занятия, встречи с психологом – индивидуальные и групповые);

Тренинги для польских и украинских учителей – проведение мастер-классов для учителей;

Компьютерный кабинет;

Волонтерский центр;

Кроме того, в ближайшее время заработают курсы польского языка.

График работы и контакты

Центр образования и развития расположен в Варшаве по адресу: Towarowa, 25A, на 2 этаже офисного здания.

Посетить центр можно с 09:00 до 17:00 в понедельник – пятницу, а также с 09:00 до 16:00 в субботу.

Заметьте: получить более подробную информацию, ознакомиться с графиком занятий и следить за новостями можно на официальной странице центра.

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