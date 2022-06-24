В Варшаве создали Центр образования и развития для беженцев из Украины
Центр начал свою работу 15 июня. Туда приглашают на развивающие занятия и консультации взрослых и детей от 5 лет. Все услуги бесплатны.
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В центре работают специалисты разных направлений: психологи, психотерапевты, логопеды, дефектологи и педагоги. Каждый посетитель сможет получить необходимую помощь.
Направления работы центра:
- Детско-юношеский клуб – социальная и образовательная поддержка для детей из Украины (мастер-классы, игры и развивающие занятия для детей дошкольного возраста). Школьников и подростков приглашают в талант-клуб;
- Психолого-педагогическая поддержка – консультации для детей, их родителей, опекунов и воспитателей из Украины (терапевтические мастер-классы, арт-терапия, развивающие занятия, встречи с психологом – индивидуальные и групповые);
- Тренинги для польских и украинских учителей – проведение мастер-классов для учителей;
- Компьютерный кабинет;
- Волонтерский центр;
- Кроме того, в ближайшее время заработают курсы польского языка.
График работы и контакты
Центр образования и развития расположен в Варшаве по адресу: Towarowa, 25A, на 2 этаже офисного здания.
Посетить центр можно с 09:00 до 17:00 в понедельник – пятницу, а также с 09:00 до 16:00 в субботу.
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