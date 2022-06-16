Уэльс не будет принимать заявки в поддержку украинских беженцев жильем

Так, с 10 июня Уэльс временно перестал искать жилье украинцам. Таким образом хотят улучшить систему приема беженцев.

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В то же время в правительстве Уэльса, входящем в состав Великобритании, подчеркнули, что пауза носит временный характер. Ее необходимость объяснили тем, что нужно время, чтобы "усовершенствовать условия пребывания людей и предоставлять высокие стандарты поддержки".

При этом пауза не отразится на текущих заявках. Беженцы, оформившие заявку до 10 июня, смогут прибыть в Уэльс по мере того, как им будут выдавать визы.

Количество выданных виз значительно превышает наши первоначальные обязательства по приему людей. Эта пауза позволит нам усовершенствовать меры, которые мы ввели для поддержки людей, и обеспечить оказание поддержки на высоком уровне.

– прокомментировала ситуацию министерша социальной юстиции Джейн Хатт.

"Homes for Ukraine": что нужно знать

В Великобритании действует программа Homes for Ukraine. В ее пределах жилье беженцам предоставляют бесплатно. Именно Уэльс в этой программе выступил "суперспонсором". К слову, "суперспонсором" выступило и правительство Шотландии – там программа бесплатного жилья продолжает действовать по-прежнему.

Она отличается от других тем, что в Уэльсе предоставлением жилья занимается и правительство, а не только местные жители.

Благодаря этой программе 2 456 человек получили визы и 1 481 прибыли в Великобританию.

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