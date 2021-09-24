Автобусний перевізник "НашБус" оголосив, що готовий допомагати співвітчизникам, які опинилися у скруті. Таким чином повернутися додому зможуть навіть ті українці, у яких немає коштів на дорогу.

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За словами керівництва компанії, "НашБус" розуміє соціальну відповідальність, тому буде допомагати українцям у важкі часи. За потреби перевізник забезпечить поїздку до найближчої консульської установи України в Польщі або повернення на батьківщину.

Проте, перевізник додає, що повністю на безкоштовній основі організувати таку допомогу буде важко. Через податкові нюанси необхідно буде заплатити символічний 1 грош.

Щоб скористатися послугою, необхідна попередня реєстрація. Для цього треба зателефонувати на інформаційну лінію перевізника (номер +48 66 522 55 11) та описати свою проблемну ситуацію. Після цього оператор забронює місце.