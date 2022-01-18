Обдурили понад сотню українців: у Польщі викрили агенцію з працевлаштування

В місті Слупськ Поморського воєводства прикордонники перевірили одну з місцевих агенцій з працевлаштування на предмет законності дій. Посередник виявився суворим правопорушником.

Жертвами агенції переважно були громадяни України. Їм давали роботу на виробництві металевих інструментів.

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Детальніше про дії агенції

Прикордонники перевірили законність працевлаштування 185 іноземців, яким агенція допомогла отримати роботу. З них 133 громадяни України працювали нелегально. Також агенція незаконно застосувала аутсорсинг до 166 осіб.

Відомо, що на виробництві металевих інструментів робітники працювали втричі більше годин, ніж було зазначено у їхніх дозволах. А роботодавець надавав неправдиву інформацію про обставини, пов'язані з початком та припиненням роботи.

Наразі справу проти власника агентства передали до суду для призначення йому покарання. Справи іноземців, які стали жертвами агенції й виконували нелегальну роботу, також будуть розглянуті у судовому порядку.

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