Жертвами агентства были преимущественно граждане Украины. Им давали работу на производстве металлических инструментов.

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Подробнее о действиях агентства

Пограничники проверили законность трудоустройства 185 иностранцев, которым агентство помогло получить работу. Из них 133 гражданина Украины работали нелегально . Также агентство незаконно применило аутсорсинг к 166 человек.

Известно, что на производстве металлических инструментов рабочие работали в три раза больше часов , чем было отмечено в их разрешениях. А работодатель предоставлял ложную информацию об обстоятельствах, связанных с началом и прекращением работы.

Дело против владельца агентства передали в суд для назначения ему наказания. Дела иностранцев, ставших жертвами агентства и выполнявших нелегальную работу, также будут рассмотрены в судебном порядке.