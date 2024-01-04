Такого ажіотажу ще не було: в ЄС масово оформляють документи через новий законопроєкт

Останнім часом у закордонних центрах ДП "Документ" помітно зріс попит на виготовлення закордонних паспортів. Кількість заявників перевищила можливості паспортних служб, внаслідок чого працівники працюють понаднормово.

Великі черги в містах Чехії, Польщі, Німеччини, Мадриді та Стамбулі. Зокрема, і в Празі спостерігається такий ажіотаж в паспортних сервісах. В чому причина та як записатися в електронну чергу в ДП "Документ" у Празі – читайте далі!

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В Празі великі черги в "Паспортний сервіс"

Ажіотаж спричинили нещодавні заяви про можливий контроль чоловіків за кордоном під час оформлення документів. Це пропонується у новому законопроєкті про мобілізацію. Через це паспортні сервіси в багатьох країнах спостерігають сплеск попиту на видачу закордонних паспортів.

Громадяни України, які проживають у Чеській Республіці, тепер мають можливість зручно подавати документи для отримання офіційних документів у місті Прага. ДП "Документ" відкрило постійну філію в Празі, де українці можуть запитувати різноманітні важливі документи. Серед них:

оформлення нового закордонного паспорта,

отримання внутрішнього паспорта у формі ID-картки,

обмін наявних водійських прав.

Пропускна спроможність центру в Празі – 400 – 500 людей. Прийом відбувається і за живою, і за електронною чергою.

Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4.понеділок – субота з 9:00 до 18:00.

У зв'язку зі збільшенням кількості відвідувачів паспортна служба була змушена працювати поза графіком. З 27 грудня працівники приймають документи навіть у неробочий час, щоб усі особи, які взяли квиток у черзі, були забезпечені необхідними послугами.

28 грудня 2023 року, відділення ДП "Документ" у Празі / Фото ProUkraїnu

Надзвичайний попит спостерігався 28 грудня, коли перші відвідувачі з'явилися під дверима ДП "Документ" уже о 5 ранку. Проте, важливо зазначити, що ті, хто прийшов після 9 години, не змогли записатися до живої черги.

Постійний стаціонарний центр у місті Прага безперебійно працює та щоденно має змогу прийняти близько 450 осіб. Будьте впевнені, що кожен, хто потребує допомоги, отримає її,

– зазначають у відомстві.

Водночас запис в електронну чергу гарантує подачу документів в точний час майже без очікування. Вільні слоти на сайті відкриваються за 5 днів до дати візиту, щодня об 11:00 за чеським часом, крім вівторка (бо в неділю центр не працює). Слотів не буде, якщо на 5 день припадає державний вихідний чи святковий день. На сайті бувають доступні приблизно 100 слотів на день.

Зауважимо, українські прикордонники поділилися даними за 11 місяців 2023 року. У цей період зафіксовано понад 32 мільйони перетинів кордону в обидвох напрямках. Майже всі громадяни, які виїжджали за межі України (99%) повернулися додому.