Найтепліший Новий рік в історії Чехії

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, субота, 31 грудня, видалася аномально теплою. Відтак, стовпчики термометрів на південній околиці Праги піднялися до +18,2°C. Таким чином в Чехії було побито абсолютний рекорд для дати 31 грудня, який тримався з 1935 року. Тоді в Градці-Кралові повітря прогрілося до +16,3°C.

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Сьогоднішні високі температури пояснюються дуже теплим повітрям, що прийшло з північно-західних регіонів Африки,

– додали синоптики.

Крім цього, тепла погода збереглася і 1 січня 2023 року. Температура вдень у Чехії сягала від +13 до +17°C. А уже сьогодні, 2 січня, повітря прогріється лише до +7 – +12°C.

Новорічний температурний рекорд у Варшаві

Як заявили у IMGW, Новий рік 2023 у Варшаві побив усі рекорди – 1 січня температура повітря у польській столиці піднялася до +18,9°C. Це найвищий показник, що зафіксований у січні в Польщі від початку спостережень. Тим часом середньодобова температура по усій країні у перший день 2023 року була +14°C.

А уже у понеділок, 2 січня, синоптики прогнозують дещо нижчу температуру повітря – стовпчики термометра у Варшаві показуватимуть +12°C.