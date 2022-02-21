Новий потужний циклон: у Польщі очікується друга хвиля негоди із сильним вітром

В понеділок, 21 лютого, по всій території Польщі знов спостерігатимуться сильні пориви вітру. За даними синоптиків, до Польщі наблизиться черговий потужний циклон низького тиску.

Водночас епіцентр циклона буде розташований над Данією та півднем Швеції.

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Жовтий рівень небезпеки вже оголосили у:

Люблінському та Мазовецькому воєводствах;

а також у деяких повітах Вармінсько-Мазурського воєводства.

Пориви вітру там очікують у межах 18 – 20 метрів на секунду, однак місцями можливі шквали до 25 метрів на секунду.

Негода у Польщі

Зауважимо, що протягом декількох днів у Польщі вирує потужний вітер. Ураган пронісся Польщею 16, а згодом і 17 лютого. Сильний вітер повалив сотні дерев по всій країні, зірвав десятки дахів. Понад 300 тисяч користувачів залишилися без світла.

Внаслідок негоди лише 17 лютого троє людей загинули, 19 постраждали. Як повідомила Державна пожежна служба Польщі, в четвер пожежники отримали понад 13,5 тисяч звернень, пов’язаних з ліквідацією наслідків негоди.

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