Новий посол України в Туреччині офіційно приступив до роботи

Посол України у Туреччині Василь Боднар зустрівся з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Український дипломат вручив турецькому главі вірчі грамоти. Подія знаменує офіційний старт дипломатичної служби нового посла.

Зустріч представників країн відбулася в Анкарі. Сторони сподіваються на плідне партнерство у майбутньому.

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Друга зустріч із президентом за останній тиждень є хорошим знаком того, що українсько-турецькі стосунки будуть розвиватися й надалі,

– відзначив Бондар.

Вірчі грамоти Документ, призначений для акредитації дипломатичного представника. Це своєрідне прохання до глави держави, яка приймає, "вірити всьому, що буде говорити" глава дипломатичного представництва.

Василь Боднар: що про нього відомо

був радником посольства України в Польщі;

у 2015 році був призначений генеральним консулом України в Стамбулі;

у 2016 році став представником України при Організації Чорноморського економічного співробітництва;

був призначений заступником глави Міністерства закордонних справ України – займався європейськими питаннями та санкційною політикою;

у липні 2021 року його призначили послом України у Туреччині.

Повний текст публікації Василя Боднаря:

Маю честь вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану. Моя дипломатична місія як посла України в Анкарі офіційно розпочалася. Наша друга зустріч із президентом за останній тиждень є хорошим знаком того, що українсько-турецькі відносини будуть розвиватися й надалі.