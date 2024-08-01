Вже з 1 серпня: Укрзалізниця змінює механізм продажу квитків на міжнародні потяги

Державний перевізник Укрзалізниця повідомив про плани розширити перевірку через Дія.Підпис на кілька міжнародних рейсів. Нова політика набуде чинності вже від 1 серпня.

Це тимчасовий захід – у відповідь на підвищений рівень активності перекупників у пікові періоди перевезень. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Читайте також Потужний крок: у Нідерландах для українців зробили доступною надважливу послугу

Новий механізм продажу квитків на міжнародні потяги УЗ

З 1 серпня продаж квитків на певні рейси здійснюватиметься лише з верифікацією через Дія.Підпис у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці. Це стосується таких напрямків:

№19/20 Київ – Хелм – Київ,

№23/24 Київ – Хелм – Київ,

№51/52 Київ – Перемишль – Київ,

№89/90 Київ – Перемишль – Київ,

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

УЗ оголосила про запровадження нового процесу перевірки пасажирів на рейсах до та з Варшави та Відня, що виконуються в пікові години. Це рішення є тимчасовим заходом у період пікових перевезень для боротьби з аномальною активністю посередників. Наразі фахівці Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу.

Без верифікації через "Дія.Підпис" квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, своєю чергою, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож,

– йдеться в повідомленні.

При цьому, щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити "Дію", залізниця лишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку: Одеса – Перемишль, Харків – Хелм, Дніпро – Хелм, Київ – Перемишль, Чоп – Відень, Мукачево – Кошице, Львів – Варшава, Київ – Кишинів та ін.

Крім того, в УЗ також нагадали про глибину продажу міжнародних квитків Укрзалізниці: польський, словацький та австрійський напрямок – 20 діб до дати відправлення, молдовський напрямок – 30 діб.