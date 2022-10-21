В Європі з'явився новий додаток для українців – допоможе знайти волонтерів

В Європі наразі перебувають мільйони українських біженців. Вони потребують допомоги волонтерів. Її надають різні організації.

Як знайти волонтерів в Європі

Зараз для українців за кордоном канадська технологічна компанія OneIQ Corp розробила спеціальний застосунок YesHelp. Він допомагає бути на зв'язку з волонтерами у різних країнах світу.

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Наразі мобільний застосунок вже доступний для користувачів Android та iOS більш як у 60 країнах світу.

Завдяки YesHelp можна попросити будь-яку допомогу:

пошук житла;

транспортні послуги;

догляд за дітьми чи домашніми улюбленцями.

Після встановлення застосунок пропонує обрати роль волонтера або того, хто потребує допомоги, підтвердити особу та пройти біометричну перевірку автентичності.

У додатку є функція обміну повідомленнями та розумний (автоматичний) переклад.

У чаті можна зберігати конфіденційність та ставити один одному запитання перед наданням контактів чи призначенням зустрічі. Усі особисті дані залишаються прихованими від інших до того моменту, коли користувач сам вирішить поділитися ними зі співрозмовниками.

Завантажити застосунок на свій смартфон можна за посиланням

Крім того, трохи згодом до застосунку додадуть функції страхування житла, знижки від місцевих компаній, допомогу в організації перевезень, створення спільнот для спілкування та взаємної підтримки тощо.