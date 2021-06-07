Що відомо про нові правила перевезення грошей через кордон ЄС

3 червня набули чинності норми Регламенту ЄС про контроль за коштами, з якими перетинають кордони ЄС на в'їзд або виїзд. Відтепер, при перевезенні суми, яка в еквіваленті перевищує 10 тисяч євро, треба заповнити письмову декларацію та подати її уповноваженим працівникам митної або прикордонної служби. В документі необхідно вказати детальну інформацію про походження і майбутнє використання грошей.

Нові правила були розроблені з метою підвищення ефективності контролю потоків грошей, які ввозять або вивозять з території Євросоюзу. Їх запроваджують для перешкоджання фінансування тероризму чи іншої незаконної діяльності.

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Деталі нововведення

Чинні норми Регламенту ЄС стосуються всіх способів передачі грошей та високоліквідних фінансових засобів. Також не має значення те, яким чином людина перетинає кордон (наземним транспортом, літаком чи морським судном) та у який спосіб передаються фінансові засоби (особисте перевезення, поштовий переказ, вантажні перевезення тощо).

Ліміт коштів застосовується як до готівки, так і до інших високоліквідних фінансових засобів. Таким чином, під нові правила підпадають:

готівкові кошти у будь-якій валюті;

дорожні чеки, векселі, грошові перекази та інші фінансові інструменти на пред'явника;

банкноти та монети, які вийшли з обігу (якщо їх ще можна обміняти у встановленому порядку);

золоті монети з вмістом золота не менше 90%,

золото в обробленому або необробленому вигляді (злитки, грудки тощо) з вмістом дорогоцінного металу понад 99,5%.

Нові правила також дозволяють правоохоронцям діяти за аналогічною процедурою і щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, якщо є ознаки зв’язку грошей зі злочинною діяльністю.

При пересиланні фінансових засобів через посередника митні органи можуть вимагати від відправника чи одержувача подати декларацію про розкриття походження коштів протягом 30 днів.

Якщо особа порушує правила, до неї будуть застосовуватися санкції. Розміри штрафів кожна країна встановлює самостійно відповідно до своїх внутрішніх законів.

Курс євро до гривні станом на 7 червня становить 33.06 за даними НБУ.

Євросоюз змінив правила перевезення грошей через кордон / Фото pixnio.com