Новые правила были разработаны с целью повышения эффективности контроля потоков денег, которые ввозят или вывозят с территории Евросоюза. Их вводят для предотвращения финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.
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Детали нововведения
Действующие нормы Регламента ЕС касаются всех способов передачи денег и высоколиквидных финансовых средств. Также не имеет значения то, каким образом человек пересекает границу (наземным транспортом, самолетом или морским судном) и каким образом передаются финансовые средства (личная перевозка, почтовый перевод, грузовые перевозки и так далее).
Лимит средств применяется как к наличным, так и к другим высоколиквидным финансовым средствам. Таким образом, под новые правила подпадают:
- наличные средства в любой валюте;
- дорожные чеки, векселя, денежные переводы и другие финансовые инструменты на предъявителя;
- банкноты и монеты, которые вышли из обращения (если их еще можно обменять в установленном порядке);
- золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
- золото в обработанном или необработанном виде (слитки, грудки) с содержанием драгоценного металла более 99,5%.
При пересылке финансовых средств через посредника таможенные органы могут требовать от отправителя или получателя подать декларацию о раскрытии происхождения средств в течение 30 дней.
Если человек нарушает правила, к нему будут применяться санкции. Размеры штрафов каждая страна устанавливает самостоятельно в соответствии со своими внутренними законами.
Евросоюз изменил правила перевозки денег через границу / Фото pixnio.com