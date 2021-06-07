Новые правила были разработаны с целью повышения эффективности контроля потоков денег, которые ввозят или вывозят с территории Евросоюза. Их вводят для предотвращения финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.

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Детали нововведения

Действующие нормы Регламента ЕС касаются всех способов передачи денег и высоколиквидных финансовых средств . Также не имеет значения то, каким образом человек пересекает границу (наземным транспортом, самолетом или морским судном) и каким образом передаются финансовые средства (личная перевозка, почтовый перевод, грузовые перевозки и так далее).

Лимит средств применяется как к наличным, так и к другим высоколиквидным финансовым средствам. Т аким образом, под новые правила подпадают :

наличные средства в любой валюте;

дорожные чеки, векселя, денежные переводы и другие финансовые инструменты на предъявителя;

банкноты и монеты, которые вышли из обращения (если их еще можно обменять в установленном порядке);

золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,

золото в обработанном или необработанном виде (слитки, грудки) с содержанием драгоценного металла более 99,5%.

Новые правила также позволяют правоохранителям действовать по аналогичной процедуре и по суммам менее 10 тысяч евро, если есть признаки связи денег с преступной деятельностью.

При пересылке финансовых средств через посредника таможенные органы могут требовать от отправителя или получателя подать декларацию о раскрытии происхождения средств в течение 30 дней.

Если человек нарушает правила, к нему будут применяться санкции . Размеры штрафов каждая страна устанавливает самостоятельно в соответствии со своими внутренними законами.

Курс евро к гривне по состоянию на 7 июня составляет 33.06 по данным НБУ.