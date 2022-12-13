Якщо раніше в новорічну ніч орендувати житло міг кожен, то тепер це зміниться. Деякі категорії гостей не зможуть забронювати житло в новорічний період на одну ніч в 11 країнах світу.

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Цьогоріч в 11 країнах світу діятимуть посилені правила та технології, спрямовані на те, щоб допомогти зупинити несанкціоновані вечірки в новорічну ніч. Зокрема, згідно з новими обмеженнями, напередодні Нового року діятиме заборона на бронювання на одну ніч цілого списку будинків для гостей без позитивної історії облікового запису або без попередніх бронювань на платформі. Також будуть запроваджені суворіші обмеження для тих самих категорій гостей, які намагатимуться забронювати житло на дві та три ночі неподалік від постійного місця проживання. Обмеження діятимуть у передноворічні вихідні в наступних країнах: США (включаючи Пуерто-Рико)

Канада

Бразилія

Австралія

Нова Зеландія

Франція

Іспанія

Велика Британія

Ірландія

Португалія

Нідерланди Як зазначають представники Airbnb, такі заходи вже раніше вживалися в восьми країнах в тестовому режимі та мали позитивні результати, а 3 останні країни додалися у 2022-му. За нашими оцінками, ці заходи сприяли щорічному глобальному падінню кількості інцидентів на вечірках під час Нового року приблизно на 56%, оскільки захист було вперше запущено у 2020 році,

– розповіли в компанії.

Зазначається, що минулого року приблизно 340 тисяч гостей у всьому світі були заблоковані під час спроб бронювати на Airbnb в період Нового року, зокрема понад 120 тисяч гостей у США, понад 34,5 тисяч гостей у Великій Британії та майже 13 тисяч гостей в Австралії.

Нагадаємо, обмеження напередодні Нового року є доповненням до глобальної заборони на вечірки Airbnb, яка була введена у 2020 році та обмежує збирання понад 16 осіб в орендованому приміщенні, а також усі небезпечні вечірки та заходи. Порушникам загрожує призупинення або остаточне видалення з платформи.