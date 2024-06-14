У норвезькому селі Лоен на північному заході країни відкривають "плаваючі" сходи Stigull. Вони звисають на висоті 790 метрів під кутом 45°.

Нові "плаваючі" сходи в Норвегії обіцяють захопливі краєвиди та незаперечні відчуття. Але це, мабуть, не для слабкодухих, бо від фото вже тремтять ноги.

Читайте також У Греції закривають найпопулярніші туристичні локації

У Норвегії відкриваються "плаваючі" сходи

Драбина, що налічує 120 ступенів і простягається на 40 метрів, є останньою добавкою до адреналінової сцени Лоена, що є частиною великого маршруту скелелазіння через феррату.

Via ferrata, що з італійської на англійську перекладається як "залізна стежка", – це термін, який використовується для опису маршрутів для сходження на гори, де для допомоги альпіністам використовуються сталеві троси та фіксовані драбини.



Сходи в небо" у Норвегії / Фото Joachim Neumayr / Loen Active

Піднятися на цю драбину зможуть альпіністи, які вже пройшли частину підйому до гори Ховен у Лоені. Під час сходження використовуються канати для кріплення.