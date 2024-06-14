Новые "плавающие" лестницы в Норвегии обещают захватывающие виды и неоспоримые ощущения. Но это, видимо, не для слабонервных, потому что от фото уже дрожат ноги.

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В Норвегии открывается "плавающая" лестница

Лестница, насчитывающая 120 ступеней и простирающаяся на 40 метров, является последней добавкой к адреналиновой сцене Лоэна, что является частью большого маршрута скалолазания через феррату.

Via ferrata, что с итальянского на английский переводится как "железная тропа", – это термин, который используется для описания маршрутов для восхождения на горы, где для помощи альпинистам используются стальные тросы и фиксированные лестницы.



"Лестница в небо" в Норвегии / Фото Joachim Neumayr / Loen Active

Подняться на эту лестницу смогут альпинисты, которые уже прошли часть подъема к горе Ховен в Лоэне. Во время восхождения используются канаты для крепления.