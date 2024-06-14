Новые "плавающие" лестницы в Норвегии обещают захватывающие виды и неоспоримые ощущения. Но это, видимо, не для слабонервных, потому что от фото уже дрожат ноги.

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В Норвегии открывается "плавающая" лестница

Лестница, насчитывающая 120 ступеней и простирающаяся на 40 метров, является последней добавкой к адреналиновой сцене Лоэна, что является частью большого маршрута скалолазания через феррату.

Via ferrata, что с итальянского на английский переводится как "железная тропа", – это термин, который используется для описания маршрутов для восхождения на горы, где для помощи альпинистам используются стальные тросы и фиксированные лестницы.


"Лестница в небо" в Норвегии / Фото Joachim Neumayr / Loen Active

Подняться на эту лестницу смогут альпинисты, которые уже прошли часть подъема к горе Ховен в Лоэне. Во время восхождения используются канаты для крепления.

Если вы решитесь оглянуться вокруг, вы сможете полюбоваться удивительным ландшафтом фьорда с блестящим фьордом и величественными вершинами, с массивной скалой и узким ущельем прямо рядом,
– говорит Хельге Бё.

А когда достигнете вершины горы Ховен, получите вознаграждение не только от захватывающих пейзажей, но и от ресторана, где можно перекусить, и канатной дороги, которая доставит на землю ровно за 5 минут.

Невероятные виды с лестницы
Невероятные виды с лестницы / Фото Joachim Neumayr / Loen Active

Маршрут можно пройти с гидом. Цены для взрослых на скалолазание с гидом начинаются от 148 евро.