Повернення коронавірусних обмежень у Польщі: що про це думають самі поляки

Останніми тижнями кількість заражень коронавірусом у Польщі стрімко зростає. Лише минулого вівторка було зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків. Тож у поляків запитали, чи повинен уряд відновити епідемічні обмеження.

Згідно з результатами опитування United Surveys, в якому взяли участь 1000 осіб, поляки виступають проти запровадження чергових обмежень через пандемію Covid-19.

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Так, понад половину респондентів (54,1%) не хочуть повернення коронавірусних обмежень. Цю ідею, своєю чергою, підтримують 39,5%.

"Чи підтримуєте ви повернення ковідних обмежень?": як відповідали поляки

"Точно ні" – 35%;

"Скоріше так" – 27,6%;

"Скоріше ні" – 20,6%

"Однозначно так" – 11,9%;

"Не знаю / важко сказати" – 6,4%.

Ба більше, молодь 18 – 29 років повертатися до обмежень категорично не хоче. Таку відповідь обрали аж 95% опитаних у цій категорії.

Втім, влада Польщі обіцяє, що ця осінь буде спокійнішою за попередню. Тож поки вводити жодних обмежень не планується.

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