Согласно результатам опроса United Surveys, в котором приняли участие 1000 человек, поляки выступают против введения очередных ограничений из-за пандемии Covid-19.

И еще Перевод денег в Украину из-за границы: что нужно знать

Так, более половины респондентов (54,1%) не хотят возвращения коронавирусных ограничений. Эту идею, в свою очередь, поддерживают 39,5%.

"Поддерживаете ли вы возвращение ковидных ограничений?": как отвечали поляки

"Точно нет" – 35%;

"Скорее да" – 27,6%;

– "Скорее нет" – 20,6%

"Однозначно да" – 11,9%;

"Не знаю / трудно сказать" – 6,4%.

Более того, молодежь 18 – 29 лет возвращаться к ограничениям категорически не хочет. Такой ответ выбрали 95% опрошенных в этой категории.

Впрочем, власти Польши обещают, что эта осень будет спокойнее предыдущей. Так что пока вводить никаких ограничений пока не планируется.