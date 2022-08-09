Согласно результатам опроса United Surveys, в котором приняли участие 1000 человек, поляки выступают против введения очередных ограничений из-за пандемии Covid-19.
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Так, более половины респондентов (54,1%) не хотят возвращения коронавирусных ограничений. Эту идею, в свою очередь, поддерживают 39,5%.
"Поддерживаете ли вы возвращение ковидных ограничений?": как отвечали поляки
- "Точно нет" – 35%;
- "Скорее да" – 27,6%;
- "Скорее нет" – 20,6%
- "Однозначно да" – 11,9%;
- "Не знаю / трудно сказать" – 6,4%.
Более того, молодежь 18 – 29 лет возвращаться к ограничениям категорически не хочет. Такой ответ выбрали 95% опрошенных в этой категории.
Впрочем, власти Польши обещают, что эта осень будет спокойнее предыдущей. Так что пока вводить никаких ограничений пока не планируется.
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