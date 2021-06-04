Нові карантинні послаблення у Польщі: що дозволять і коли

Найближчим часом у Польщі знімуть ще кілька епідеміологічних обмежень. Пом'якшення карантинних правил насамперед стосуються масових заходів та громадського транспорту.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзєльський. Нові полегшення наберуть чинності з неділі, 6 червня.

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Що дозволять

З 6 червня у Польщі буде дозволено організовувати ярмарки, конференції та виставки. При цьому слід зважати на ліміт учасників. Так, 15 метрів квадратних площі має припадати на 1 особу.

З аналогічним обмеженням з 6 червня можуть відновити роботу дитячі ігрові центри.

Також з 6 червня на публічні заходи, весілля та інші родинні святкування можна буде запросити більше гостей. Максимальна кількість гостей не має перевищувати 150 осіб. Це без врахування людей, які пройшли повну вакцинацію (тобто, отримали одну дозу вакцини Johnson&Johnson або дві порції інших вакцин, дозволених у країні). До цього часу максимальний ліміт гостей на святкуваннях складав 50 осіб.



Серед іншого, з 6 червня громадському транспорту буде дозволено перевозити більшу кількість пасажирів. Зайнятими зможуть бути 75% усіх місць (сидячих та стоячих).



Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський додав, що наступного тижня буде оголошено, які санітарні обмеження діятимуть в країні в період з 25 червня до 31 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що 3 червня 2021 року у Польщі було зафіксовано 565 нових випадків захворювання на COVID-19.

Повну вакцинацію від коронавірусу у країні пройшли 20,3% населення.

У Польщі відновлять роботу дитячі ігрові майданчики / Фото Pexels