Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Новые облегчения вступят в силу с воскресенья, 6 июня.

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Что позволят

С 6 июня в Польше будет разрешено организовывать ярмарки, конференции и выставки . При этом следует учитывать лимит участников. Так, 15 квадратных метров площади должно приходиться на 1 человека.

С аналогичным ограничением с 6 июня могут восстановить работу детские игровые центры .

Также с 6 июня на публичные мероприятия, свадьбы и другие семейные празднования можно будет пригласить больше гостей . Максимальное количество гостей не должно превышать 150 человек. Это без учета людей, которые прошли полную вакцинацию (то есть, получили одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две порции других вакцин, разрешенных в стране). К этому времени максимальный лимит гостей на торжествах составлял 50 человек.



Среди прочего, с 6 июня общественному транспорту будет разрешено перевозить большее количество пассажиров . Занятыми смогут б ы ть 75% всех мест (сидячих и стоячих).



Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский добавил, что на следующей неделе будет объявлено, какие санитарные ограничения будут действовать в стране в период с 25 июня по 31 августа 2021 года.

Напомним, что 3 июня 2021 года в Польше было зафиксировано 565 новых случаев заболевания COVID-19. Полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 20,3% населения.