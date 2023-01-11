Відтак, зараз в Польщі уже працює майже 20 відділень Нової пошти. А тепер ще й з'явилося перше вантажне відділення, яке компанія відкрила у Варшаві.
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У Варшаві запрацювало вантажне відділення Нової пошти
Вантажне відділення Нової пошти у столиці Польщі розташоване за адресою Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa і приймає відправлення до 1000 кілограмів.
Звідси можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення. Доставку можна замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача.
Усі відділення Нової пошти, які відкриті у Польщі
- Варшава 01/1 – 01-102, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Jana Olbrachta, 94 (до 1000 кілограмів);
- Варшава 01/3 – 01-748, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Kaliny Jędrusik, 9 (до 30 кілограмів);
- Варшава 01/4 – 01-510, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Generała Józefa Zajączka, 11 (до 30 кілограмів);
- Варшава 02/6 – 02-188, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Janka Muzykanta, 60 (до 30 кілограмів);
- Варшава 03/5 – 03-710, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Stefana Okrzei, 18 (до 30 кілограмів);
- Варшава 04/2 – 04-086, Polska, Województwo mazowieckie, Warszawa County, Warszawa, Męcińska, 18 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/1 – 20-864, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Kameralna, 1 (до 30 кілограмів);
- Люблін 20/2 – 20-634, Polska, Województwo lubelskie, Lublin County, Lublin, Tomasza Zana, 39 (до 30 кілограмів);
- Краків 30/1 – 30-001, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Kamienna, 19b (до 30 кілограмів);
- Краків 30/2 – 30-721, Polska, Województwo małopolskie, Kraków County, Kraków, Lipska, 4 (до 30 кілограмів);
- Жешув 35/1 – 35-001, Polska, Województwo podkarpackie, Rzeszów County, Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego, 34 (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 50/1 – 50-231, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Trzebnicka, 50/1A (до 30 кілограмів);
- Вроцлав 53/2 – 53-033, Polska, Województwo dolnośląskie, Wrocław County, Wrocław, Zwycięska, 35 (до 30 кілограмів);
- Познань 60/2 – 60-141, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Promienista, 87 (до 30 кілограмів);
- Познань 61/1 – 61-866, Polska, Województwo wielkopolskie, Poznan County, Poznań, Garbary, 95 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/1 – 80-171, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Franciszka Rakoczego, 30/U7 (до 30 кілограмів);
- Гданськ 80/2 – 80-041, Polska, Województwo pomorskie, Gdańsk County, Gdańsk, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, 2 (до 30 кілограмів);
- Лодзь 93/1 – 93-272, Polska, Województwo łódzkie, Łódź County, Łódź, Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, 49 (до 30 кілограмів).