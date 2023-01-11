Відтак, зараз в Польщі уже працює майже 20 відділень Нової пошти. А тепер ще й з'явилося перше вантажне відділення, яке компанія відкрила у Варшаві.

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У Варшаві запрацювало вантажне відділення Нової пошти

Вантажне відділення Нової пошти у столиці Польщі розташоване за адресою Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa і приймає відправлення до 1000 кілограмів.

Звідси можна відправити як великі валізи з особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення. Доставку можна замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача.

Усі відділення Нової пошти, які відкриті у Польщі