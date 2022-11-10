Польща готується до напливу українських біженців, які втікатимуть від холодної зими

Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.

У жовтні росіяни змінили стратегію в Україні – почали масовані атаки на критичну інфраструктуру. Відтак, російський терор все сильніше б’є по мирному населенню. І така кремлівська війна на виснаження українського народу може спровокувати нову хвилю біженців за кордон на тлі перебоїв з постачанням електроенергії та прийдешніх морозів.

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Мешканці Запоріжжя сьогодні бояться, що розділять долю маріупольців. Вони тікають від посилених атак російських військ і холоду. Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це неможливо, тому протягом кількох тижнів ми бачимо, що їх все більше тікає від війни, серед іншого й до Польщі,

– каже Домініка Шпрінгер з правління фундації HumanDoc, яка з перших днів війни допомагає українським біженцям.

Зимові біженці: Польща готується прийняти нову хвилю українців

Зимовий наплив біженців може бути меншим, ніж у лютому, березні та квітні цього року. Але багато в чому це також буде складніше. По-перше, сама Польща (та інші країни ЄС) бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією. З цієї причини державним, місцевим державним і приватним бюджетам і неурядовим організаціям буде важче отримати додаткові кошти для підтримки біженців.

Євросоюз має відігравати величезну роль. Тим паче, що зобов’язання підтримувати українців розподілені нерівномірно. Наприклад, зараз у Нідерландах проживає 55 тисяч осіб дорослих українців (значна частина з них – біженці). Це майже вдвічі менше, ніж прийняв лише сам Вроцлав у Польщі після 24 лютого. Це чудово показує масштаби залученості Польщі та інших, зрештою, багатших європейських країн.

Скільки українських біженців перебуває в Польщі

За даними Прикордонної служби, від 24 лютого і до початку листопада до Польщі прибуло понад 7,5 мільйона українців. Додому ж повернулися понад 5,7 мільйона осіб. Це означає, що на території сусідньої країни перебуває приблизно 1,8 мільйона громадян України, які рятуються від війни. Крім цього, останніми місяцями регулярно зростає трафік на українсько-польському кордоні.

Але цей показник точно не відображає масштабів міграції у Польщі, тому що частина українців продовжувала прямувати до інших країн ЄС, частина в’їжджала і виїжджала неодноразово.