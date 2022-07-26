Нова грошова виплата від PAH: кошти виділятимуть українцям, які проживають у цих 5 містах Польщі

Українці в Польщі мають змогу податися на ще одну фінансову допомогу. Читайте далі, хто саме може розраховувати на гроші та як зареєструватися на виплати.

На Польщу припала левова частка українських біженців, які рятуються від російсько-української війни за кордоном. І в сусідній країні у рамках не одної урядової і благодійної програми виділяли соціальні виплати вимушено переселеним громадянам України. На цей раз українці зможуть отримати нову фінансову допомогу TEMPORARY RAPID ASSISTANCE (TERA) від Польської гуманітарної акції.

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Що відомо про нову фінансову підтримку біженців та хто може отримати кошти

Наголошується, що кошти виділятимуть тим українцям, які мешкають у 5 польських містах: Перемишлі, Ольштині, Кошаліні, Старгарді та Бартошиці. Про яку саме суму йдеться, поки невідомо.

За умовами програми, на додаткові гроші не можуть розраховувати біженці, які за останні 3 місяці вже отримували фінансову допомогу від будь-якої іншої організації. Крім цього, до претендентів є певні вимоги. Тож реєструватися на виплати можете, якщо відповідаєте одній з них:

Ви самотня жінка;

Ви були змушені виїхати з України через війну;

У вас чи членів вашої сім'ї є інвалідність;

Ви людина пенсійного віку;

Ви не можете працювати через стан здоров'я;

Ви піклуєтеся про родину із дітьми;

Ви вагітні або годуєте немовля;

Ви або члени вашої сім'ї страждають на хронічні захворювання;

Ви переміщений студент чи юнак;

Ви неповнолітня особа без супроводу.

Де та як зареєструватися

Податися на виплати від Польської гуманітарної акції можна лише за попереднім записом. Для цього зателефонуйте за номером: +48 510 162 826. Лінія працює з понеділка до п'ятниці та доступна з 9:00 до 17:00. Після підтвердження реєстрації потрібно з'явитися з документами всіх членів сім'ї, які перебувають з вами у Польщі, за наступними адресами:

Перемишль: Український Дім – Народний Дім, вулиця Тадеуша Костюшка, 5.

Український Дім – Народний Дім, вулиця Тадеуша Костюшка, 5. Старгард: Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вулиця Марії Конопницької, 16.

Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вулиця Марії Конопницької, 16. Кошалін: Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вулиця Юзефа Пілсудського, 6/1.

Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вулиця Юзефа Пілсудського, 6/1. Ольштин: Ольштинський центр неурядових організацій, вулиця Тараса Шевченка, 1.

Ольштинський центр неурядових організацій, вулиця Тараса Шевченка, 1. Бартошице: Православна Церква св. Андрія Апостола, вулиця о. Юзефа Понятовського, 4.

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