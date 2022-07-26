На Польщу припала левова частка українських біженців, які рятуються від російсько-української війни за кордоном. І в сусідній країні у рамках не одної урядової і благодійної програми виділяли соціальні виплати вимушено переселеним громадянам України. На цей раз українці зможуть отримати нову фінансову допомогу TEMPORARY RAPID ASSISTANCE (TERA) від Польської гуманітарної акції.
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Що відомо про нову фінансову підтримку біженців та хто може отримати кошти
Наголошується, що кошти виділятимуть тим українцям, які мешкають у 5 польських містах: Перемишлі, Ольштині, Кошаліні, Старгарді та Бартошиці. Про яку саме суму йдеться, поки невідомо.
За умовами програми, на додаткові гроші не можуть розраховувати біженці, які за останні 3 місяці вже отримували фінансову допомогу від будь-якої іншої організації. Крім цього, до претендентів є певні вимоги. Тож реєструватися на виплати можете, якщо відповідаєте одній з них:
- Ви самотня жінка;
- Ви були змушені виїхати з України через війну;
- У вас чи членів вашої сім'ї є інвалідність;
- Ви людина пенсійного віку;
- Ви не можете працювати через стан здоров'я;
- Ви піклуєтеся про родину із дітьми;
- Ви вагітні або годуєте немовля;
- Ви або члени вашої сім'ї страждають на хронічні захворювання;
- Ви переміщений студент чи юнак;
- Ви неповнолітня особа без супроводу.
Де та як зареєструватися
Податися на виплати від Польської гуманітарної акції можна лише за попереднім записом. Для цього зателефонуйте за номером: +48 510 162 826. Лінія працює з понеділка до п'ятниці та доступна з 9:00 до 17:00. Після підтвердження реєстрації потрібно з'явитися з документами всіх членів сім'ї, які перебувають з вами у Польщі, за наступними адресами:
- Перемишль: Український Дім – Народний Дім, вулиця Тадеуша Костюшка, 5.
- Старгард: Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вулиця Марії Конопницької, 16.
- Кошалін: Громадська кімната Об'єднання українців у Польщі, вулиця Юзефа Пілсудського, 6/1.
- Ольштин: Ольштинський центр неурядових організацій, вулиця Тараса Шевченка, 1.
- Бартошице: Православна Церква св. Андрія Апостола, вулиця о. Юзефа Понятовського, 4.
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